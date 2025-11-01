Montenegro vai homenagear Cavaco Silva 40 anos após tomada de posse como primeiro-ministro

Em nota divulgada hoje, o gabinete refere que pelas 13:00 de quarta-feira irá decorrer na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, uma sessão de homenagem a Aníbal Cavaco Silva “por ocasião dos 40 anos da tomada de posse como primeiro-ministro”.



Nesta sessão vão participar os membros do atual Governo e estão previstas intervenções de Luís Montenegro e Cavaco Silva.



Cerca de meia hora depois está prevista a inauguração de uma exposição fotográfica de Rui Ochôa intitulada "Aníbal Cavaco Silva: uma década em imagens - O Primeiro-Ministro que transformou Portugal".



Esta exposição estará aberta ao público aos fins de semana durante um mês na residência oficial do primeiro-ministro.



Aníbal Cavaco Silva foi primeiro-ministro durante 10 anos, entre 1985 e 1995, tendo conquistado duas maiorias absolutas em eleições legislativas.



Dos seus governos fizeram parte figuras como Luís Marques Mendes, Eduardo Catroga, Durão Barroso, Luís Mira Amaral, ou Manuela Ferreira Leite.



Entre 2006 e 2016 exerceu funções como Presidente da República.

