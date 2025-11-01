Andreia Cardoso suspende mandato de deputada do PS no parlamento açoriano

Numa publicação na sua página na rede social Facebook, a parlamentar refere que, em meados de junho deste ano, informou o líder regional do PS/Açores, Francisco César, de que não se recandidataria à liderança do grupo parlamentar e, “nessa mesma altura, que ponderava suspender o mandato de deputada”, o que efetivou, “com efeitos a 01 de novembro”.



“Tomo esta decisão por um conjunto de razões, das quais destaco o meu entendimento de que também na Terceira são precisos novos protagonistas e que isso não se faz apontando o dedo aos outros, mas olhando para nós próprios. Esses protagonistas precisam de tempo e espaço para se afirmarem. Agora o momento político é outro, como já afirmei, um novo ciclo exige novos protagonistas”, lê-se na publicação da deputada, antiga secretária regional da Solidariedade Social no executivo regional do PS.



Na publicação, Andreia Cardoso, que foi também líder da bancada parlamentar dos socialistas no parlamento açoriano, expressou a sua gratidão pela confiança depositada pelos líderes do partido e pelos eleitores ao longo dos anos.



“No dia 18 de outubro de 2000 fui eleita pela primeira vez deputada à Assembleia Legislativa dos Açores pelo círculo eleitoral da ilha Terceira. Passaram 25 anos, quase todos, no exercício da atividade política. Ao longo deste tempo mereci a confiança dos sucessivos líderes do PS Açores, dos terceirenses (dos angrenses em particular), e o carinho de muitos açorianos que se cruzaram comigo nesta caminhada. Da minha parte retribuí com total lealdade e muito trabalho”, escreveu.



Andreia Cardoso destacou também que os últimos anos foram "intensos", particularmente o último, com a participação em quatro atos eleitorais e o trabalho no grupo parlamentar socialista.



"Os últimos 5 anos foram intensos (o último ano em particular) exigiram muito de mim, colocaram-me desafios difíceis, mas sem falsas humildades, acho que estive à altura e honrei os Açores e o PS. No último ano, o PS esteve envolvido em 4 atos eleitorais (um interno, europeias, legislativas nacionais e autárquicas) e o Grupo Parlamentar manteve sempre consistência na sua ação e foi combativo, apresentando propostas e fiscalizando persistentemente a ação do Governo", acrescentou.



Andreia Cardoso foi substituída, em meados de outubro de 2025, na liderança do grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa dos Açores, pelo deputado terceirense Berto Messias, que regressou a um cargo que já ocupou entre 2010 e 2016.

