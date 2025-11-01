Açoriano Oriental
    • EUA não enviarão representantes de alto nível à COP30

    Os Estados Unidos da América (EUA) não vão enviar "representantes de alto nível" à Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), que vai decorrer em Belém, Brasil, a partir de 10 de novembro, anunciou um responsável da Casa Branca.

    Hoje, 18:15
    Autor: Lusa

    "Os Estados Unidos não enviarão representantes de alto nível à COP30", afirmou a mesma fonte, explicando que "o Presidente (Donald Trump) dialoga diretamente com líderes de todo o mundo sobre questões energéticas".

    Os objetivos do Brasil para a COP30 estarão centrados na transição energética justa, bioeconomia baseada na floresta em pé e na proteção das populações vulneráveis aos impactos climáticos.

    A ministra do Ambiente do Brasil, Marina Silva, disse na sexta-feira querer mostrar aos líderes e às delegações presentes em novembro na COP30 que existe o risco da Amazónia “chegar ao ponto de não retorno”.

