Vasco Matos confia na passagem do Santa Clara

“Não entrámos como queríamos, como tínhamos falado e alertado a equipa. Aqueles primeiros 25 minutos não podem acontecer. Existem situações que não me agradam.

Obviamente que isso tem de ser resolvido no jogo”, declarou o técnico na conferência de imprensa após a partida.

Questionado sobre se o Santa Clara foi, de algum modo, surpreendido pela qualidade e postura combativa dos croatas, o treinador garantiu que não.

“Sabíamos que íamos defrontar um adversário difícil. O Varazdin é uma equipa com qualidade. Mostraram isso a época passada, num campeonato muito competitivo. Não esperávamos facilidades. Com o apoio do público não era fácil vir aqui jogar”, admitiu.

Contudo, reconheceu que o desempenho se alterou drasticamente na segunda parte, ao ponto de a equipa ter assumido o controlo do jogo. Para além disso, confessou que o golo consentido, contra a corrente, abalou as aspirações açorianas.

“A segunda parte é claramente nossa. Criámos muitas situações de golo. Depois, quando nada fazia prever, sofremos o golo. Foi um forte soco no estômago”.

Ainda assim, o treinador dos “encarnados” de Ponta Delgada revelou-se confiante de que é possível inverter o cenário desfavorável na partida da segunda mão, em São Miguel, agendada para quinta-feira, dia 31 de julho.

“Temos o segundo jogo em nossa casa, nos Açores, com o apoio dos nossos adeptos, e vamos estar de certeza muito fortes. Ainda está em aberto”, referiu, reforçando a necessidade de se “corrigir” a postura revelada no decorrer dos minutos iniciais.

Recorde-se que o Santa Clara perdeu, ao final da tarde de quinta-feira, com o Varazdin, por 2-1.

Depois de um início de jogo em que a equipa demorou a encontrar-se, a formação açoriana conseguiu gradualmente impor maior intensidade com bola, ainda que sem que tal se refletisse em grandes ocasiões.

O reatar da partida trouxe uma postura diferente, com a equipa a ser recompensada com um grande golo de Adriano, aos 55’, que, em conjunto com as primeiras substituições, impulsionaria a equipa para o ataque. O ascendente do Santa Clara só seria travado com o golo adversário “ao cair do pano”.