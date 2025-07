A Azores Airlines informou, através de uma nota enviada às redações, que o voo entre Lisboa e Bilbau, suspenso mais cedo devido a uma ameaça a bordo, foi reprogramado para esta noite, com descolagem prevista para as 20h00. Após as diligências das autoridades competentes, foi confirmada a inexistência de qualquer perigo, permitindo a retoma da operação.



A bordo seguirão 111 passageiros, com exceção de dois indivíduos que foram detidos no âmbito da ocorrência e que não viajarão. A transportadora garantiu que foram tomadas todas as medidas para mitigar os impactos junto dos passageiros afetados, lamentando os transtornos causados.



Em nota oficial, a Azores Airlines sublinhou que a situação foi totalmente alheia à sua responsabilidade e adiantou que irá desenvolver diligências com vista à responsabilização pelos atos praticados, bem como à compensação pelos prejuízos causados.