A atleta nascida em 2009registou uma marca de 12,43 metros, menos 1,22 metros que a vencedora, a romenaDaria Vrinceanu.

Este resultado, além de representar uma melhoria face ao registo obtido na qualificação, coroa mais uma excelente prestação da micaelense, numa prova ao mais alto nível.

A atleta do Juventude Ilha Verde (JIV), recorde-se, qualificara-se para a final com a 10.ª melhor marca, ou seja, 11,95 metros, menos 1,68 metros que a primeira classificada, a espanhola Ana De Leon.

Para além disso, a marca ajuda a que se consolide como uma das principais atletas da sua geração a nível nacional, dando continuidade a uma época marcada por várias proezas.

Entre os resultados mais significativos, destaque-se os títulos de campeã nacional da modalidade no escalão de Sub-18 (com uma marca de 12,53 metros, novo recorde nacional), no passado mês de junho, em Beja; e os de vice-campeã em salto em comprimento e nos 200m (com uma marca de 25s42, mais 25 centésimos que a campeã), alcançados nos Nacionais de Provas Combinadas. Na mesma competição, que decorreu entre 31 de maio e 1 de junho, em Lisboa, a açoriana obteve ainda um terceiro lugar no heptatlo e um honroso quarto lugar no lançamento de peso (marca de 10,62 metros).

Já em maio, a atleta do JIV, em representação da seleção dos Açores, conquistara o terceiro lugar nos 400m barreiras, no Torneio Nacional Olímpico Jovem, que teve lugar em Viana do Castelo.

Os êxitos estenderam-se também ao plano regional, com a atleta micaelense a sagrar-se campeã de lançamento de dardo (500gr), triatlo, dos 100m (marca de 12s66) e dos 60m barreira, conquistas alcançadas no Campeonato Regional de Pista Curta, disputado na pista de atletismo do Complexo Desportivo das Laranjeiras.