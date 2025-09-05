Treinador Vasco Matos garante que Santa Clara está a “crescer como equipa”

“Os jogos na I Liga são muito competitivos. Obviamente no pormenor, detalhe, rigor e na nossa organização, temos vindo a melhorar. Temos vindo a crescer como equipa. É nisto que a gente se foca: é naquilo que controlamos”, afirmou Vasco Matos.

O treinador falava no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao terreno do Estoril para a 3.ª jornada do campeonato, um encontro que vai ‘repor calendário’, já que aquela partida foi adiada devido à presença dos açorianos na Liga Conferência.

Apesar do Santa Clara ainda não ter vencido na I Liga, Vasco Matos salientou que “dias maus não significam incompetência” e mostrou confiança no trabalho realizado.

“O sucesso aqui dentro está bem presente no dia-a-dia. Obviamente temos de olhar para as coisas e querer melhorar. Querer enfrentar estes desafios fazem parte do nosso crescimento, mas isso não significa insucesso. Bem pelo contrário. Eu acredito muito nesta equipa”, declarou.

O técnico desvalorizou, também, a pouco eficácia da equipa que ainda não marcou qualquer golo na prova, lembrando que os açorianos já fizeram golos nos jogos da Liga Conferência.

“Vai acontecer naturalmente. Já fizemos três golos este ano [frente ao Larne], já fizemos dois [ao Varazdin]. Sinceramente, é uma coisa que não me preocupa. Temos muita coisa construída”, assinalou.

Vasco Matos disse ter “muita confiança” no plantel, elogiando o “planeamento” e a atuação da administração durante o mercado de transferências.

“Por muito que não seja percetível, aqui dentro as pessoas sentem o sucesso que está a ser alimentado outra vez. O sucesso nem sempre significa ficar em primeiro ou em segundo”, reiterou.

O treinador alertou para a qualidade do Estoril, uma equipa com “qualidade individual e coletiva” que soma dois empates e uma derrota no campeonato, orientada por um “treinador com capacidade”.

“Esperamos um jogo difícil contra uma boa equipa, mas sinto a equipa a crescer. Sinto a equipa preparada. Acho que vamos dar uma boa resposta”, vaticinou.

O Santa Clara, com um ponto, vai defrontar o Estoril, com dois, no próximo sábado, às 19h30, no Estádio António Coimbra da Mota, com arbitragem de Miguel Nogueira (AF Lisboa).