Lista de espera para lares nos Açores com 540 idosos

Autor: Ana Carvalho Melo
Um total de 540 idosos aguarda por vaga para admissão em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), sendo as ilhas com maior pressão São Miguel, Terceira, Pico, Santa Maria e São Jorge.Em resposta escrita ao Açoriano Oriental, o Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA) revelou que at...
Regional Ver Mais
-
premiumLista de espera para lares nos Açores com 540 idosos
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
Concerto do Arquinteto em Fenais da Luz