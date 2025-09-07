Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Lista de espera para lares nos Açores com 540 idosos

    Lista de espera para Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas conta com 540 idosos, sendo a idade média dos utentes de 75 anos e 60% do sexo feminino. Sistema Centralizado de Gestão de Vagas chega a todas as ilhas em 2026.


    premium
    Hoje, 14:06
    Lista de espera para lares nos Açores com 540 idosos

    Autor: Ana Carvalho Melo
    Um total de 540 idosos aguarda por vaga para admissão em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), sendo as ilhas com maior pressão São Miguel, Terceira, Pico, Santa Maria e São Jorge.Em resposta escrita ao Açoriano Oriental, o Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA) revelou que at...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.