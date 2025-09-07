Açoriano Oriental
    • GNR detém suspeito de tráfico e apreende droga na ilha das Flores

    Um homem foi detido por alegado tráfico e cultivo de droga no concelho das Lajes das Flores, nos Açores, tendo sido apreendido haxixe, canábis, facas de arremesso, uma arma de ar comprimido e projéteis, anunciou a GNR.

    Hoje, 14:23
    GNR detém suspeito de tráfico e apreende droga na ilha das Flores

    Autor: Lusa

    Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que o suspeito, de 42 anos, foi detido a 03 de setembro, no âmbito de uma ação de fiscalização dirigida à conservação e proteção da natureza e do ambiente.

    Na ocasião, os militares da GNR “detetaram, junto a um caminho rural, um intenso odor característico de canábis” e verificaram “a existência de duas plantas de canábis adultas e outras em crescimento”.

    Na sequência das diligências policiais foi identificado o proprietário do terreno e das plantas.

    Ainda segundo a GNR, foram apreendidos “20 pés de canábis, um recipiente com diversas sementes de canábis e outro com cerca de 500 mililitros de óleo de canábis, além de 242 doses de canábis e duas doses de haxixe”.

    Além disso, foram também apreendidas “11 facas de arremesso, uma arma de ar comprimido, 1.020 projéteis de chumbo, um telemóvel, uma balança e uma tesoura”.

    O detido “foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Cruz das Flores”, acrescenta a GNR.

