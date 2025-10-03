Treinador confiante em "grande resposta” do Santa Clara frente ao Vitória de Guimarães

“Este grupo já nos mostrou, ao longo do tempo, que dá grandes respostas. E acredito que vamos continuar a fazê-lo. A equipa está a trabalhar bem, está a querer melhorar. O grupo está muito focado e concentrado e é isso que vamos continuar a fazer”, afirmou o técnico.

Vasco Matos falava em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães.

Os açorianos, que somam três derrotas, dois empates e duas vitórias em sete jogos do campeonato, vêm de um desaire em casa frente ao Tondela por 2-1.

O treinador garantiu um grupo motivado para regressar as vitórias no encontro frente à formação vimaranense, que também vem de uma derrota diante do Alverca na última jornada (2-0).

“Antes do Tondela, vínhamos de quatro jogos sempre a pontuar e agora queremos voltar às vitórias. Foi uma boa semana de trabalho, estamos coesos e essa estabilidade é importante”, afirmou.

Vasco Matos alertou para as dificuldades do próximo jogo frente a um “grande adversário” e num “bom ambiente que motiva qualquer jogador”, e reconheceu que o Santa Clara tem apresentado dificuldades no capítulo da finalização.

“Somos a sexta equipa que mais grandes oportunidades de golo cria. Obviamente que acredito que vamos melhorar nesse capítulo. E isso faz-se com trabalho, sempre juntos, com uma enorme vontade”, declarou.

Numa altura em que as duas equipas têm o mesmo número de pontos, o treinador defendeu que o Santa Clara tem de olhar para dentro e “para aquilo que tem de fazer” no jogo.

Vasco Matos sinalizou, contudo, que o Vitória de Guimarães tem uma “equipa com muita qualidade”, apesar de estar num “processo evolutivo”.

“É uma equipa que defensivamente está claramente identificada. Defende muito bem. Ofensivamente, ainda está à procura do seu caminho, mas é sempre uma equipa difícil. Tem bons jogadores, um treinador com capacidade”, reforçou.

O Santa Clara, oitavo classificado com oito pontos, vai defrontar o Vitória de Guimarães, nono também com oito, no próximo sábado, às 19h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.