Sinfonietta de Ponta Delgada com Diana Botelho Vieira no Teatro Micaelense

O programa do concerto inclui a obra “Rapsódia sobre um tema de Paganini”, op. 43, para piano e orquestra, de Sergei Rachmaninoff, em que será solista convidada a pianista Diana Botelho Vieira. O programa completa-se com a obra “Appalachian Spring”, de A. Copland. Este repertório realça um tipo específico da escrita pianística do século XX, de um neorromantismo de excelência, e muito ao gosto do público habitual micaelense. Por outro lado, a opção pela obra de Copland remete para um contemporâneo, mas diferente, tipo de escrita orquestral.



Diana Botelho Vieira nasceu na ilha de São Miguel, em 1984. Tem-se apresentado em recitais de piano e de música de câmara em Portugal, Espanha, França, Estados Unidos da América, e América do Sul. Laureada no Prémio Jovens Músicos - RDP Antena 2 na categoria Piano, é também detentora do Búzio Revelação (Expresso das 9) e Prémio Cultura (Correio dos Açores).



Apresentou-se como solista com a Orquestra de Câmara do Conservatório Regional de Ponta Delgada, Orquestra Académica Metropolitana de Lisboa, Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, Orquestra Clássica do Centro, e Sinfonietta de Ponta Delgada, sob a direção dos maestros Yuri Pankiv, Jean-Marc Burfin, Nikolay Lalov, José Eduardo Gomes, e Amâncio Cabral.



Tocou em festivais como o Summer Institute for Contemporary Performance Practice (Boston), PianoFest (Chicago), Embassy Series - Uniting People Through Musical Diplomacy (Washington/ DC), Meadowmount School of Music (Nova Iorque), Festival Ibérico de Badajoz, Dias da Música no CCB, Temporada Artística dos Açores, Porto PianoFest (edição online), Festival Internacional de Música da Primavera em Viseu, e Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim.



Estreou obras para piano solo, piano e orquestra, e música de câmara de compositores como Brett Madsen, Parisa Sabet, Sérgio Azevedo e Inés Badalo. Foi protagonista no documentário “Bravo” (RTP) e participou na série documental da RTP “Portugueses pelo mundo: Chicago”. Lançou dois CDs: “A toque de caixa” e “Viagens Imaginárias”, editados pelo mpmp e ambos com música de Sérgio Azevedo; o primeiro para piano solo para crianças, e o segundo para piano a 4 mãos com o pianista Saul Picado. Gravou recentemente mais três CDs que serão lançados em breve.



Estudou piano com Irina Semënova no Conservatório Regional de Ponta Delgada, com Alexei Erëmine na Academia Nacional Superior de Orquestra - Metropolitana (Licenciatura) e com Ludmila Lazar no Chicago College of Performing Arts - Roosevelt University (Mestrado em Piano Performance). Possui também o Mestrado em Ensino de Música, realizado sob a orientação de Miguel Henriques e Jorge Moyano, na Escola Superior de Música de Lisboa.



Os bilhetes têm um preço de €12,50 e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense e em bol.pt.