Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Homem detido no Pico por tráfico de droga

    A Polícia de Segurança Pública (PSP)deteve nas Lajes do Pico um homem de 25 anos, suspeito da do crime de tráfico de droga, após a execução de um mandado de busca e apreensão domiciliária.

    Hoje, 13:48
    Homem detido no Pico por tráfico de droga

    Autor: Rui Jorge Cabral

    Conforme refere a PSP em comunicado, no decurso da intervenção policial foram apreendidas três plantas de canábis, 1524 gramas de produto estupefaciente indeterminado, 621 cápsulas de substância farmacêutica e ainda diverso material utilizado no apoio à atividade ilícita de tráfico de estupefacientes.

    Em causa estavam seis balanças digitais de precisão, três trituradores de estupefaciente, dois computadores portáteis e um telemóvel.

    Ainda conforme refere a PSP em comunicado, o arguido após ter sido presente ao Juízo de Competência Genérica de São Roque do Pico, ficou sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

    Em comunicado, a PSP revela ainda que nos Açores e entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro, foram detidas 33 pessoas e registados 48 acidentes de viação, que provocaram 15 feridos.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.