Homem detido no Pico por tráfico de droga

Conforme refere a PSP em comunicado, no decurso da intervenção policial foram apreendidas três plantas de canábis, 1524 gramas de produto estupefaciente indeterminado, 621 cápsulas de substância farmacêutica e ainda diverso material utilizado no apoio à atividade ilícita de tráfico de estupefacientes.

Em causa estavam seis balanças digitais de precisão, três trituradores de estupefaciente, dois computadores portáteis e um telemóvel.

Ainda conforme refere a PSP em comunicado, o arguido após ter sido presente ao Juízo de Competência Genérica de São Roque do Pico, ficou sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

Em comunicado, a PSP revela ainda que nos Açores e entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro, foram detidas 33 pessoas e registados 48 acidentes de viação, que provocaram 15 feridos.

