Ricky Garcia vence Pro-Am em Sintra

    O golfista açoriano, Ricardo Garcia, venceu o  Pro-Am da primeira edição do Lisbon Masters, a quinta etapa do Timestamp Golf Tour

    Hoje, 10:13
    Autor: Sofia Ganhão/Arthur Melo

    Depois de se ter estreado há duas semanas como profissional na modalidade, onde conquistou o primeiro lugar como individual no 42.º Open Pro-Am do Clube de Golfe da Ilha Terceira, Ricky Garcia, em conjunto com João Rodrigues, Nuno Carvalho e Jaime Pocinho, levaram para casa o primeiro prémio por equipas, ao somarem 33 pancadas abaixo do Par. 

    Em nota de imprensa, Ricky Garcia admitiu que realizou “um sonho” ao vencer o seu primeiro torneio como profissional na Terceira e que chegou a Sintra mais “descontraído”.
    Ricardo Garcia alcançou ainda o terceiro lugar no torneio principal, com 133 pancadas, 5 abaixo do Par, após voltas de 65 e 68, sendo apenas ultrapassado por Tomás Melo Gouveia e Pedro Figueiredo, depois de empatarem com 9 abaixo do Par e Melo Gouveia ter arrebatado o título no quinto buraco de play-off. 

