PS/Açores preocupado com abastecimento de água à lavoura nas Lajes do Pico

Num requerimento enviado ao executivo através do parlamento regional, o PS quer saber se o governo de coligação tem conhecimento de que o reservatório da Canzana está “inutilizado desde janeiro de 2025 e por que razão, passados seis meses, ainda não foi reparado”.

Os socialistas também apontam a situação do reservatório da Cascalheira, que se encontra vazio, “apesar de ser abastecido por uma fonte natural”, e pedem esclarecimentos sobre o reservatório do Paul da Burreca, “inutilizado desde dezembro de 2024”.

O deputado regional socialista Mário Tomé lembra que a agricultura é um pilar da identidade e da economia açorianas, pelo que “é inadmissível que continue a ser penalizada por ineficiências e ausência de planeamento estratégico”.

“O PS/Açores exige que o Governo Regional atue de imediato na reparação e manutenção dos reservatórios, garantindo o acesso à água e apoiando os agricultores das Lajes do Pico”, refere o parlamentar, citado numa nota de imprensa.

Mário Tomé lamenta que os agricultores do concelho das Lajes do Pico, na ilha do Pico, “continuem a enfrentar sérias dificuldades” no acesso à água, especialmente nas freguesias das Ribeiras e Piedade.

Salienta que a agricultura açoriana “enfrenta desafios estruturais”, mas na ilha “persistem graves dificuldades no abastecimento de água aos agricultores, agravadas pela falta de manutenção dos reservatórios de armazenamento e pelo estado degradado de muitos caminhos rurais”.

“Esta situação, que se arrasta há meses, é agravada pela ausência de investimento em soluções já identificadas e pela inexistente manutenção dos equipamentos agrícolas por parte do governo de coligação”, explica.

Segundo o socialista, também episódios de vandalismo “danificaram sistemas já debilitados, comprometendo ainda mais o abastecimento” de água à lavoura.

Há investimentos, como a impermeabilização da lagoa do Paul, que continuam por resolver, “contribuindo para que os agricultores continuem a enfrentar sérias dificuldades no acesso à água, essencial para a produtividade e viabilidade das explorações”, sublinha ainda.

“Em pleno verão, os lavradores das freguesias de Ribeiras e Piedade, nas Lajes do Pico, veem-se obrigados a recorrer aos pontos de abastecimento disponibilizados pelo município, [que são] claramente insuficientes”, conclui.