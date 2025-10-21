Açoriano Oriental
    PSP preocupada com crimes com armas apesar da criminalidade violenta estar a diminuir em Lisboa

    A PSP manifestou-se preocupada com os fenómenos de criminalidade que envolvem a utilização de armas de fogo, apesar dos dados apontarem para uma descida ligeira da criminalidade violenta e grave na região de Lisboa

    Hoje, 16:38
    PSP preocupada com crimes com armas apesar da criminalidade violenta estar a diminuir em Lisboa

    Autor: Lusa/AO Online

    “Na última análise que fizemos sobre a criminalidade, temos uma redução ligeira da criminalidade violenta e grave na área de todo o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), o que não significa que não estejamos preocupados com os fenómenos de que vamos tendo conhecimento. Em alguns somos os primeiros a chegar ao local, nomeadamente que envolvem a utilização de armas de fogo”, disse o comandante do Cometlis PSP, Luís Elias, numa conferência de imprensa de balanço final de uma operação de combate ao tráfico de droga na zona da Grande Lisboa.

    O comandante do Cometlis foi questionado sobre os crimes registados na região da Grande Lisboa, onde na última semana ocorreram cinco casos de pessoas baleadas, tendo Luís Elias sustentado que é preocupante “um crime com a utilização de armas de fogo”.

    “Houve de facto alguma concentração e alguma mediatização em alguns destes casos, mas os números globais não traduzem exatamente em ternos numéricos o aumento destes crimes”, disse, acrescentando que a PSP está atenta com aumento do patrulhamento e investigação.

    Luís Elias adiantou que “há uma forte cooperação entre órgãos de policia criminal” (OPC) e a PSP, que muitas vezes é a primeira força de segurança a chegar ao local e transmite “toda a informação possível ao OPC que tem neste momento a competência de investigação criminal a estes crimes, que é a PJ.

