Prisão preventiva para três suspeitos de tráfico de droga em São Miguel

Segundo um comunicado o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores, na sequência de uma investigação foi desencadeada uma operação policial nos concelhos de Ponta Delgada, da Lagoa e da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, com sete buscas domiciliárias e três não domiciliárias.



Essa operação, desencadeada na quarta-feira, permitiu "a obtenção de prova e meios probatórios que indiciam cinco suspeitos da atividade de tráfico de heroína, haxixe e drogas sintéticas, substâncias estas que têm vindo a ser vendidas a inúmeros consumidores toxicodependentes".



A PSP revela que foram apreendidas "5.000 doses individuais de heroína, 90 doses de haxixe, uma planta de canábis, droga sintética, dinheiro, uma viatura de alta cilindrada e diverso material de telecomunicações".



No âmbito desta investigação foram detidos quatro homens e uma mulher, mas "dois destes suspeitos já tinham sido detidos, em julho, na posse de 742 doses de haxixe e dinheiro".



Ainda de acordo com a fonte policial, "dois detidos são reincidentes e foram a interrogatório não judicial e os restantes três foram sujeitos a 1.º interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, ficando em prisão preventiva".



A operação policial contou com a colaboração do Grupo Operacional Cinotécnico da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia e, ainda, com a participação da secção de Polícia Técnica e Forense, do Comando Regional dos Açores.

