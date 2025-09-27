Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Autárquicas: Marcelo salienta caráter local das eleições e afasta leituras nacionais dos resultados

    O Presidente da República salientou o caráter local das eleições autárquicas e afastou leituras políticas nacionais dos resultados, assinalando que os líderes partidários, em comparação com o passado, vão ter uma participação reduzida na campanha.

    Hoje, 16:57
    Autárquicas: Marcelo salienta caráter local das eleições e afasta leituras nacionais dos resultados

    Autor: Lusa

    “Eleições locais são eleições locais”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no penúltimo dia da Festa do Livro no Palácio de Belém, antes de assistir a um debate com a presença dos antigos ministros António Barreto e Manuela Ferreira Leite.

    Interrogado sobre as consequências políticas nacionais das eleições de 12 de outubro próximo, o chefe de Estado afastou cenários de grandes mudanças.

    “Houve ainda há pouco tempo eleições legislativas e vamos ter eleições presidenciais. Portanto, os líderes dos partidos sentem que não podem estar a fazer três campanhas legislativas. Não dá”, frisou.

    O chefe de Estado considerou mesmo que os temas de campanha das eleições autárquicas possam ser “contaminados” pelas principais questões da política nacional.

    “Penso que os temas vão ser muito locais. E mesmo nos grandes municípios, nas áreas metropolitanas de Lisboa ou do Porto, penso que vai pesar conhecer ou não os candidatos, o que fizeram no passado e o que vão fazer no futuro, que posições tomam sobre a autarquia, muito mais do que temas nacionais. É o que me parece que está a acontecer, pelo que se percebe, nomeadamente nas grandes áreas metropolitanas”, sustentou o Presidente da República.

    Perante os jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa recordou a sua experiência em campanha autárquica, em 1997, quando desempenhava as funções de presidente do PSD, em que percorreu a grande maioria dos municípios do país.

    “Hoje isso é raríssimo. Mesmo os líderes dos maiores partidos vão às antigas capitais de distrito e vão a mais uma dezena, duas dezenas, três dezenas” de municípios, observou.

    Marcelo Rebelo de Sousa disse que a explicação para essa escassa participação dos líderes em campanha autárquica tem “uma razão simples”,

    “Houve [eleições] legislativas, logo a seguir foram as férias de verão e a pré-campanha local. Direi que se há característica este ano é a de que ou os líderes não participam mesmo, há casos de líderes que não participam, ou participam mas de uma forma que é muito menos intensa do que acontecia anteriormente”, advogou.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.