Açoriano Oriental
    • Polícia Florestal identificou 10 pessoas a circular em percursos encerrados na Madeira

    A Polícia Florestal identificou na Madeira, nos últimos dias, 10 pessoas que se encontravam a fazer os percursos pedestres classificados que estão encerrados, por motivos de segurança, devido às más condições meteorológicas na ilha

    Hoje, 12:30

    Autor: Lusa/AO Online

    Na informação divulgada pelo o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) da Madeira é realçado que estes percursos estão encerrados desde o início da semana devido às más condições atmosféricas, indicando que estas pessoas foram detetadas a “circular em percursos interditos na zona do Rabaçal (concelho da Calheta), esta quarta-feira”.

    “O IFCN lamenta profundamente que, apesar dos alertas e da sinalização existente, continuem a verificar-se situações de incumprimento que colocam em risco a segurança dos visitantes e dos próprios operacionais envolvidos em eventuais ações de socorro”, escrevem os responsáveis deste instituto.

    Citado no documento, o presidente do IFCN, Manuel Filipe, enfatiza que “as medidas de encerramento têm um único objetivo: proteger a integridade física das pessoas e evitar situações de perigo em zonas de montanha, onde as condições meteorológicas podem alterar-se rapidamente e causar acidentes graves”.

    Este instituto reforça o apelo à responsabilidade e colaboração, em especial dos visitantes e operadores turísticos, “para que respeitem as determinações em vigor e consultem sempre os avisos oficiais antes de planear qualquer atividade em áreas florestais ou percursos pedestres”.

