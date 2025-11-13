Marcelo lamenta morte de idosos e salienta precariedade de habitação dos mais pobres

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "manifesta a sua solidariedade aos familiares das duas vítimas da tempestade desta noite no Seixal", no distrito de Setúbal.

Na mesma nota, o chefe de Estado acrescenta que "não pode deixar de sublinhar que a tragédia natural depara infelizmente tantas vezes com a precariedade da vida e da habitação de setores mais idosos ou mais pobres da população".

Segundo Rui Pablo, do Serviço de Proteção Civil Municipal do Seixal, o casal de idosos, com cerca de 80 anos, foi encontrado morto hoje de manhã na casa onde habitavam e que inundou.