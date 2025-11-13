Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Parlamento Europeu confirma reforço de Agência Marítima sediada em Lisboa

    O Parlamento Europeu confirmou o reforço dos poderes da Agência Europeia da Segurança Marítima, sediada em Lisboa, para melhorar a assistência aos países da União Europeia relativa à segurança marítima, proteção e conhecimento

    Hoje, 12:02
    Parlamento Europeu confirma reforço de Agência Marítima sediada em Lisboa

    Autor: Lusa/AO Online

    As competências da Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA, na sigla inglesa) são reforçadas no âmbito dos novos desafios geopolíticos, como a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a frota-fantasma russa, as transferências suspeitas entre navios e a desativação de sistemas de identificação automática.

    Este novo enquadramento, segundo um comunicado, visa equipar os Estados-membros com melhores ferramentas de vigilância, prevenção e resposta.

    O eurodeputado Sérgio Humberto (PSD), um dos autores do texto hoje aprovado pelo PE referiu que “a segurança marítima não é apenas uma questão técnica, é uma questão estratégica, económica e ambiental - quanto mais segura for a Europa no mar, mais forte estará em terra”.

    “Vivemos tempos de grande instabilidade geopolítica. Os mares, que outrora foram apenas corredores de comércio e prosperidade, tornaram-se palco de ameaças híbridas e riscos ambientais”, referiu também Sérgio Humberto, para quem a EMSA está agora mais bem equipada para “proteger melhor o espaço marítimo europeu e reforçar o papel estratégico de Portugal”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.