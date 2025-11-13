Parlamento Europeu confirma reforço de Agência Marítima sediada em Lisboa

As competências da Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA, na sigla inglesa) são reforçadas no âmbito dos novos desafios geopolíticos, como a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a frota-fantasma russa, as transferências suspeitas entre navios e a desativação de sistemas de identificação automática.

Este novo enquadramento, segundo um comunicado, visa equipar os Estados-membros com melhores ferramentas de vigilância, prevenção e resposta.

O eurodeputado Sérgio Humberto (PSD), um dos autores do texto hoje aprovado pelo PE referiu que “a segurança marítima não é apenas uma questão técnica, é uma questão estratégica, económica e ambiental - quanto mais segura for a Europa no mar, mais forte estará em terra”.

“Vivemos tempos de grande instabilidade geopolítica. Os mares, que outrora foram apenas corredores de comércio e prosperidade, tornaram-se palco de ameaças híbridas e riscos ambientais”, referiu também Sérgio Humberto, para quem a EMSA está agora mais bem equipada para “proteger melhor o espaço marítimo europeu e reforçar o papel estratégico de Portugal”.