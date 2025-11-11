Açoriano Oriental
    • É preciso agir já no combate às sintéticas

    Substâncias das drogas sintéticas poderão ser criminalizadas por famílias, acelerando a sua criminalização, diretivas podem ser avançadas pela Comissão de Narcóticos

    premium
    Hoje, 10:35
    É preciso agir já no combate às sintéticas

    Autor: Daniela Arruda
    Prevê-se que a Comissão de Narcóticos venha a recomendar aos países que a criminalização de substâncias possa passar a ser feita por grupos ou famílias de drogas. Esta informação foi avançada ontem, durante a audição do coordenador da Investigação Criminal da Polícia Judiciária dos Açores,...
