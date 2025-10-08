Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Autárquicas
    Nuno Cymbron destaca a habitação como prioridade para o concelho do Nordeste

    O candidato do Chega à Câmara Municipal do Nordeste, Nuno Cymbron, destacou a habitação como a base para o desenvolvimento do concelho, defendendo que, a partir daí, possam surgir outros negócios que funcionarão como catalisadores da economia

    Hoje, 12:24
    Nuno Cymbron destaca a habitação como prioridade para o concelho do Nordeste

    Autor: Ana Carvalho Melo

    Acompanhado pelo candidato à Assembleia Municipal, Alberto Torres, e pelo presidente do Chega Açores, José Pacheco, Nuno Cymbron explicou aos nordestenses que cabe à autarquia tomar uma posição firme para que a habitação deixe de ser um problema no concelho, revela uma nota enviada à comunicação social.

    A mesma nota refere que o candidato do Chega considera que a habitação é essencial para fixar os jovens nas suas freguesias, salientando que a Câmara Municipal pode ajudar as famílias de duas formas: “ou cedendo o terreno para que as famílias construam as suas próprias habitações, ou apoiando a construção de habitações com rendas ajustadas aos rendimentos de cada agregado familiar”.

    Acrescenta ainda que, além da habitação, Nuno Cymbron defende que deve ser dado maior destaque ao setor primário no Nordeste, realçando a importância da requalificação do porto de pescas e de uma aposta reforçada na promoção dos produtos agrícolas locais.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.