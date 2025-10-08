Nuno Cymbron destaca a habitação como prioridade para o concelho do Nordeste

Autor: Ana Carvalho Melo
Acompanhado pelo candidato à Assembleia Municipal, Alberto Torres, e pelo presidente do Chega Açores, José Pacheco, Nuno Cymbron explicou aos nordestenses que cabe à autarquia tomar uma posição firme para que a habitação deixe de ser um problema no concelho, revela uma nota enviada à comunicação social.
A mesma nota refere que o candidato do Chega considera que a habitação é essencial para fixar os jovens nas suas freguesias, salientando que a Câmara Municipal pode ajudar as famílias de duas formas: “ou cedendo o terreno para que as famílias construam as suas próprias habitações, ou apoiando a construção de habitações com rendas ajustadas aos rendimentos de cada agregado familiar”.
Acrescenta
ainda que, além da habitação, Nuno Cymbron defende que deve ser dado
maior destaque ao setor primário no Nordeste, realçando a importância da
requalificação do porto de pescas e de uma aposta reforçada na promoção
dos produtos agrícolas locais.