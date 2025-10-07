Açoriano Oriental
    ONU apela ao cessar-fogo “imediato” em Gaza e alerta para catástrofe humanitária

    O responsável pelos Assuntos Humanitários da ONU, Tom Fletcher, apelou a um cessar-fogo “imediato” em Gaza e “à proteção de todos os civis”, perante uma "catástrofe humanitária", dois anos após o início da guerra no enclave palestiniano

    Hoje, 16:03
    Autor: Lusa/AO Online

    “Dois anos após o ataque perpetrado por grupos armados palestinianos contra Israel, ouvi e vi a dor indescritível das famílias e dos sobreviventes”, escreveu Fletcher num comunicado, numa referência ao ataque liderado pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, que causou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns, e desencadeou a ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza.

    O dirigente da ONU pediu a libertação “incondicional” de todos os reféns que ainda permanecem em Gaza e exigiu a proteção dos civis, lamentando as mais de 67.100 mortes registadas desde o início do conflito.

    Fletcher alertou que “centenas de milhares de palestinianos enfrentam deslocação e fome” e apelou à comunidade internacional para aproveitar “o pequeno vislumbre de esperança” existente nas atuais negociações de paz, que têm como base um plano proposto pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

    Por sua vez, o porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS), Christian Lindmeier, denunciou que “a fome está a espalhar-se” em Gaza, com 400 mortes relacionadas com subnutrição desde janeiro, incluindo 101 crianças.

    Mais de 10.000 crianças foram diagnosticadas com desnutrição aguda nos últimos dois meses, e 2.400 correm risco de morrer de fome, segundo a OMS.

    Lindmeier sublinhou que o número real poderá ser “muito superior”, devido ao bloqueio da ajuda humanitária imposto por Telavive e ao deslocamento contínuo da população.

