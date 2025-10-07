Complemento Solidário para Idosos vai subir 40 euros

Luís Montenegro, presidente do PSD, fez este anúncio num discurso no âmbito de uma ação de campanha eleitoral para as autárquicas de domingo, em Évora.

O Complemento Solidário para Idosos, cujo aumento em 2026 foi avançado pelo JN, consiste num apoio mensal em dinheiro a idosos e pensionistas de invalidez com baixos rendimentos, que não recebem a prestação social destinada a pessoas com deficiência.

Em declarações aos jornalistas após ter discursado o Évora, Montenegro foi questionado se não teme críticas de eleitoralismo depois deste anúncio.

“Eu não receio nada, a minha responsabilidade é partilhar a nossa visão para o país, partilhar o sentido estratégico que, no caso do PSD, nós damos nas várias formas de intervenção que temos”, afirmou.

Montenegro disse que a campanha eleitoral para as autárquicas de domingo decorre num contexto em que o Governo “tem a obrigação de apresentar à Assembleia da República o Orçamento”, na próxima sexta-feira

“O facto de algumas pessoas poderem dizer que a sua apresentação tem uma vertente eleitoralista significa que se reveem no conteúdo do Orçamento, porque só é eleitoralista aquilo que agrada aos eleitores”, afirmou.

O líder do PSD considerou que, se houver críticas da oposição nesse sentido, só pode ficar satisfeito “com o reconhecimento de que o Orçamento possa ser bom para as pessoas, porque é esse o objetivo”.