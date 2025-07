Médio Oriente: Israel interrompe combates em três zonas de Gaza face à fome

O exército israelita afirmou que iria interromper as atividades em Muwasi, Deir al-Balah e na Cidade de Gaza, das 10:00 às 20:00 (das 08:00 às 18:00 em Lisboa), até novas ordens.



Os militares disseram ainda que não tinham atualmente operações no terreno nestas três áreas, mas admitiram que houve combates e ataques em cada uma delas nas últimas semanas.



Em comunicado, as IDF indicaram que vão estabelecer corredores humanitários designados para "facilitar a movimentação segura das caravanas da ONU que entregam alimentos e medicamentos à população".



O anúncio surge após meses de alertas de especialistas sobre a fome, devido a restrições israelitas à ajuda humanitária. As críticas internacionais, incluindo de aliados de Israel, aumentaram com a morte de centenas de palestinianos nas últimas semanas, quando tentavam chegar aos locais de distribuição de alimentos.



Também hoje, horas antes as IDF retomaram os lançamentos aéreos de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.



"Em conformidade com as orientações da liderança política, as IDF realizaram recentemente um lançamento aéreo de ajuda humanitária como parte dos esforços para permitir e facilitar a entrada de ajuda na Faixa de Gaza", afirmou o exército.



De acordo com um comunicado, publicado na plataforma de mensagens Telegram, o lançamento aéreo, realizado em coordenação com organismos internacionais e o COGAT (organismo israelita que gere os assuntos civis), incluiu sete paletes com farinha, açúcar e alimentos enlatados.



Horas antes, o exército israelita e os Emirados Árabes Unidos tinham anunciado a retoma do lançamento aéreo de ajuda na Faixa de Gaza.



O objetivo é “refutar a falsa alegação de fome deliberada na Faixa”, afirmaram as IDF, em comunicado.



Os Emirados Árabes Unidos prometeram retomar “de foram imediata” os lançamentos de ajuda humanitária sobre Gaza.



A retoma do lançamento aéreo de ajuda humanitária surge horas depois de um comando naval de Israel intercetado o navio Handala, da Flotilha da Liberdade, com 21 tripulantes a bordo, incluindo dois espanhóis, e garantiu que todos estão seguros e a caminho da costa israelita.



A Coligação da Flotilha da Liberdade denunciou a interceção, ocorrida a menos de 100 quilómetros da costa de Gaza, como ilegal, uma vez que o navio se encontrava em águas internacionais a caminho de romper o bloqueio israelita ao enclave com um carregamento de ajuda humanitária. Concluiu, por isso, que os seus passageiros foram sequestrados.



O navio "transportava um carregamento de ajuda humanitária crucial para os palestinianos em Gaza, incluindo leite infantil, fraldas, alimentos e medicamentos", acrescentou a ONG.