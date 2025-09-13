Açoriano Oriental
    Newtour/MS Aviation acusa SPAC de “falsidades”

    Autor: Arthur Melo

    O consórcio Newtour/MS Aviation repudiou ontem o comunicado do Sindicato de Pilotos da Avião Civil (SPAC), acusando aquela estrutura sindical de  divulgar “falsidades” sobre o acordo negocial que está a decorrer.

    Depois do SPAC ter, na véspera, exigido “propostas formais” por parte do agrupamento interessado na compra de 51% da Azores Airlines, o potencial comprador da companhia aérea açoriana refuta a afirmação de que nunca terá recebido propostas do consórcio.

    “Ao dia de hoje, o SPAC não pode – porque é manifestamente falso – alegar que não recebeu qualquer proposta formal. Coisa diferente é dizer que não tinha mandato da Assembleia de Empresa para se comprometer em nome dos pilotos, mas esse é um tema da vida interna da organização no qual o Agrupamento não se vai imiscuir”, refere o comunicado, a que o Açoriano Oriental teve acesso.

    De acordo com a Newtour/MS Aviation, este ano foram realizadas sete reuniões entre o consórcio e o SPAC, uma delas realizada nas instalações da estrutura sindical e na qual marcaram presença todos os empresários envolvidos no agrupamento: “ Foi disso exemplo a reunião de 23 de julho, na qual marcaram presença Carlos Tavares, Tiago Raiano, Paulo Pereira e Pedro Mendes. Mais: a reunião teve lugar no SPAC, à vista de todos”, recorda a estrutura empresarial que, acrescenta, diz ter “tudo devidamente documentado”, pelo que agora estranha a posição pública assumida pelo SPAC, “em claro contraste com o espírito das conversações em curso. Esse espírito construtivo vinha alimentando em todos um otimismo responsável, que culminaria com a apresentação, nas próximas semanas, de uma proposta de valor para a aquisição da companhia”, refere ainda o consórcio.

    Apesar de tudo, a  Newtour/MS Aviation reiterou, no referido comunicado, “a disponibilidade para discutir a proposta que entregou ao sindicato, na certeza de que a mesma só pode ser analisada com honestidade”, manifestando expectativa para que, em breve, seja convocada uma “Assembleia-geral onde os pilotos tomem uma decisão sobre o seu futuro e o da própria SATA”.

    O grupo de empresários mostrou-se também empenhado em resolver a situação, reiterando que só com o envolvimento de todos o processo negocial poderá ser concluído.

    “A situação da SATA é critica e está a degradar-se a cada dia que passa. Qualquer projeto que tenha o genuíno propósito de garantir a viabilidade da companhia aérea só se concretizará com o envolvimento e com o compromisso dos trabalhadores”, termina o comunicado da Newtour/MS Aviation.

