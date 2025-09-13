Empresários da baixa unem esforços para criar a Associação Centro Histórico de Ponta Delgada

Incentivar e desenvolver a dinâmica comercial e social da baixa de Ponta Delgada, através da realização de diversas ações e atividades que transformem o centro da maior cidade do arquipélago num verdadeiro polo de atração para empresas, turistas e moradores, é o objetivo principal que suporta a criação da Associação do Centro Histórico de Ponta Delgada (ACHPD).

Para que tal seja uma realidade, um grupo de empresários constituiu uma comissão instaladora e, através de um documento de apresentação - a que o jornal Açoriano Oriental teve acesso -, procuram, nesta fase, angariar os futuros sócios da ACHPD.

O projeto, adianta a estrutura, pretende promover “uma revitalização sustentável e integrada, explorando ao máximo o potencial histórico, cultural e gastronómico da cidade” de Ponta Delgada.

Apesar da efervescência social e cultural que a baixa de Ponta Delgada viveu nos últimos meses, coincidente com a época alta do turismo, a desertificação social, cultural e económica do centro histórico da cidade é um tema que, além de fraturante, arrasta-se há algum tempo numa longa discussão entre a sociedade civil, a classe política e o tecido empresarial.

Neste sentido, o nascimento da ACHPD tem como grande finalidade “representar, promover e defender os interesses dos comerciantes, empresários e empreendedores estabelecidos no centro histórico, estimulando a economia local, a criação de emprego e a valorização dos produtos e serviços”, refere o manifestado consultado pelo Açoriano Oriental.

O documento enfatiza ainda que a nova associação também vai procurar “fomentar a cooperação entre os seus associados, colaborar com o poder público e com diversas entidades na definição de políticas de revitalização urbana e cultural, organizar eventos e campanhas que atraiam visitantes e consumidores, bem como atuar em áreas fundamentais como a segurança, a mobilidade, a acessibilidade, a limpeza e a conservação do património”.

A ACHPD elege, ainda, a defesa da identidade histórica e cultural da cidade como um dos pilares desta iniciativa, procurando “incentivar boas práticas na utilização dos espaços públicos e privados em consonância com a preservação” do vasto património arquitetónico e cultural existente na área em que se circunscreve a baixa de Ponta Delgada.

Para a comissão instaladora da futura ACHPD, este é o momento certo para fortalecer o associativismo e lança o apelo a todos os comerciantes, empresários e agentes económicos da baixa para que se juntem como sócios fundadores daquele organismo.

“Queremos uma associação aberta, participativa e representativa, capaz de projetar o centro histórico para o futuro. A união de todos é fundamental para devolver vitalidade à baixa de Ponta Delgada e transformá-la num espaço vibrante, atrativo e competitivo”, afirmam os promotores na comunicação consultada pelo Açoriano Oriental.

A apresentação pública da associação deve ocorrer nos próximos dias, altura em que a comissão instaladora vai divulgar as linhas de ação, os estatutos e as condições de adesão à ACHPD.

