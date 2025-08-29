Município reforça cooperação com Serviço Regional de Proteção Civil



Com esta medida, a autarquia demonstra “o seu compromisso com a proteção de pessoas e bens, criando condições para que o SRPCBA possa desenvolver o seu trabalho de forma mais eficaz e próxima das necessidades do concelho”, segundo uma nota de imprensa divulgada.



“A cooperação entre instituições é fundamental para assegurar a resposta pronta e eficaz em situações de emergência. Este apoio traduz a prioridade que o município dá à salvaguarda da vida humana e à proteção do património da nossa comunidade", referiu o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, citado no comunicado.







