    • Autarquia de Vila do Porto recebe edifício da paróquia de Santo Espírito

    A Fábrica da Igreja Paroquial de Santo Espírito celebrou um contrato com o município de Vila do Porto, em Santa Maria, para cedência, a título gratuito, de um edifício na freguesia de Santo Espírito

    Hoje, 16:45
    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo um comunicado da autarquia, o objetivo “é que seja criado um espaço no centro da freguesia que homenageie a vida de D. António de Sousa Braga, que nasceu em Santo Espírito, assim como destaque para o cerimonial dos Impérios em honra do Divino Espírito Santo”.

    A presidente da Câmara Municipal, Bárbara Chaves, citada numa nota de imprensa, referiu que a cedência do edifício permitirá criar um espaço de valorização cultural e identitária no centro da freguesia, homenageando a vida e o legado de D. António de Sousa Braga, para que a população e os visitantes “possam conhecer melhor a sua história e o impacto da sua ação pastoral”.

    O contrato tem a duração de 99 anos, podendo ser prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

