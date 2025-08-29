Autarquia de Vila do Porto recebe edifício da paróquia de Santo Espírito

Segundo um comunicado da autarquia, o objetivo “é que seja criado um espaço no centro da freguesia que homenageie a vida de D. António de Sousa Braga, que nasceu em Santo Espírito, assim como destaque para o cerimonial dos Impérios em honra do Divino Espírito Santo”.



A presidente da Câmara Municipal, Bárbara Chaves, citada numa nota de imprensa, referiu que a cedência do edifício permitirá criar um espaço de valorização cultural e identitária no centro da freguesia, homenageando a vida e o legado de D. António de Sousa Braga, para que a população e os visitantes “possam conhecer melhor a sua história e o impacto da sua ação pastoral”.



O contrato tem a duração de 99 anos, podendo ser prorrogável por períodos iguais e sucessivos.



