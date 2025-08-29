Açoriano Oriental
    • Celebrado protocolo para exploração de futuro centro empresarial de Angra

    A Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo (CCIAH), celebrou um protocolo com a Câmara Municipal local que lhe permitirá “assegurar a exploração do futuro Centro Empresarial de Angra”

    Hoje, 16:55
    Autor: Lusa/AO Online

    O centro, que ficará instalado nas antigas oficinas dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal, “permitirá criar condições para a fixação de jovens no concelho, afirmando Angra do Heroísmo como uma cidade voltada para a juventude, para o empreendedorismo e para as novas tecnologias”, referiu a CCIAH em comunicado.

    “Trata-se de mais um resultado concreto do trabalho de estreita proximidade que, ao longo dos últimos quatro anos, se tem sido desenvolvido entre as duas instituições - uma prática absolutamente inovadora a nível regional e nacional -, e que tem contribuído de forma decisiva para a afirmação de Angra do Heroísmo e da ilha Terceira no panorama regional e nacional”, segundo a nota.

