    • Candidaturas à medida de estágio Incluir a partir de segunda-feira

    O período de candidaturas à medida Incluir, para estágios, começa na segunda-feira e termina a 31 de dezembro, segundo um despacho da Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego dos Açores publicado em Jornal Oficial

    Hoje, 17:33
    Autor: Lusa/AO Online

    A medida Incluir "tem por objeto o apoio à inclusão de grupos de desempregados com problemáticas ou vulnerabilidades e visa a promoção da realização de estágios em contexto real de trabalho através de entidades promotoras responsáveis pelo processo de inserção dos trabalhadores noutras entidades empregadoras”.

    Segundo o despacho assinado pela secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro, estão abrangidas, por exemplo, pessoas com deficiências e incapacidades ou com doença do foro psiquiátrico, pessoas sem-abrigo que sejam acompanhadas por entidade com competência na área, vítimas de violência doméstica, refugiados, repatriados e deportados.

    Pessoas com comportamentos aditivos que estejam em fase de tratamento, ou o tenham realizado, ex-reclusos em condições de reinserção na vida ativa e cidadãos que tenham frequentado percursos escolares alternativos no âmbito das necessidades educativas especiais e que estejam à procura do primeiro emprego podem também candidatar-se.


