Flamínio Costa (CDU) diz que prioridade é “resolver problemas das pessoas” na Madalena

"A prioridade são as pessoas. São as pessoas que vivem no dia-a-dia na vila e nas freguesias. É conversar com elas, saber os problemas, tentar resolvê-los o melhor possível. Será essa a prioridade", afirmou à agência Lusa.

Segundo Flamínio Costa, existem áreas "que não precisam de mais investimento", mas sim de "melhor organização".

"Há coisas básicas, como a higiene do concelho, as águas, o lixo ou as nossas escolas. Há tanta coisa que precisa de outra organização. É preciso saber gerir as coisas", reforçou.

O candidato a coligação PCP/PEV denunciou a existência de "imenso lixo" no concelho, que acaba por "cair ao mar", acusando o atual executivo camarário do PSD de "não estar muito interessado na população em geral".

"Há várias coisas que deviam estar organizadas desde há muito, mas pouco ou nada se fez. Gasta-se o dinheiro, mas não se veem as coisas feitas", criticou.

Flamínio Costa considerou, por isso, que é "preciso criar condições e estruturas" para que os habitantes "tenham orgulho no seu concelho" e alertou que o turismo está a aumentar o custo de vida na ilha.

"É preciso tentar criar uma maneira para que o povo tire algum partido do turismo, porque atualmente são minorias quem tira partido do turismo. O povo em geral pouco ou nada beneficia, o único benefício é ter a vida mais cara", ironizou.

Flamínio Costa está aposentado, mas foi agricultor, pescador e profissional da construção civil.

O PSD vai candidatar à Câmara da Madalena a atual presidente, Catarina Manito, que assumiu a presidência em fevereiro de 2024 após a renúncia de José Manuel Soares, que liderava a autarquia desde 2013.

O PS apresenta o empresário Daniel Rosa e o Chega o assistente operacional Gualter Sousa na ‘corrida’ à maior autarquia da ilha do Pico.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PSD obteve 58,08% (três mandatos) à Câmara da Madalena, seguido do PS com 36,79% (dois mandatos) e o BE com 1,88%.

Na Assembleia Municipal, o PSD obteve oito mandatos e o PS sete.

Os sociais-democratas lideram as freguesias de Madalena, Criação Velha e São Caetano, enquanto os socialistas presidem a Bandeiras, Candelária e São Mateus.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.