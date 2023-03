Mónica Seidi tomou posse como nova Secretária Regional da Saúde

Mónica Seidi tomou posse quarta-feira como nova Secretária Regional da Saúde e do Desporto, uma cerimónia que teve lugar na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. A antiga deputada ao Parlamento dos Açores sucede, assim, a Clélio Meneses, na pasta da Saúde do XIII Governo Regional.

Nas primeiras declarações enquanto elemento do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, a médica terceirense dirigiu-se aos utentes da Região. “Pretendemos dar continuidade ao trabalho já iniciado, numa perspetiva de melhoria das carreiras”, afirmou aos jornalistas, deixando uma palavra quer aos Bombeiros dos Açores, quer ao setor do Desporto, que irá também tutelar.

De recordar que Clélio Meneses “bateu com a porta” devido a “ingerências insanáveis” e alegando “razões exclusivamente políticas”. Questionado se sentia ter condições para governar, Seidi afirmou que tem “toda a autonomia para a governação, seguindo o Programa do Governo. Tomei posse hoje [ontem]. Estou cá para governar”.

O PSD/Açores saudou a nova secretária regional da Saúde e Desporto, destacando a “absoluta confiança” que irá dar prossecução à política de saúde do executivo.

“Mónica Seidi é uma reconhecida profissional de saúde da nossa região, com um passado ligado ao desporto e competência política demonstrada no desempenho das funções de deputada na Assembleia Legislativa dos Açores. Encontram-se, assim, reunidas todas as condições para que o Governo dos Açores prossiga com a contínua melhoria dos cuidados de Saúde prestados, que constitui já uma das marcas da atual governação regional, bem como com a valorização profissional e melhoria das condições de trabalho dos profissionais de e da saúde como fator decisivo para a resposta a dar aos açorianos”, refere o Comité Permanente da Comissão Política Regional do PSD/Açores, em comunicado.

O PSD/Açores “reconhece o valioso contributo do anterior secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, “para o reforço do Serviço Regional de Saúde desde novembro de 2020, como o demonstram os bons resultados obtidos”.