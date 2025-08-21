Governo dos Açores adquire terreno para novo Centro de Saúde da Ribeira Grande

Segundo uma nota do executivo açoriano, o processo teve início em julho de 2024, com a celebração do contrato-promessa, ficando “agora garantida a integração do terreno no património da região”, com a sua aquisição pelo montante de 749.850 euros.

A secretária regional da Saúde, Mónica Seidi, citada na nota, considera tratar-se de “mais um passo decisivo na concretização de políticas que apostam na descentralização dos cuidados hospitalares”.

A governante reconhece que o novo Centro de Saúde da Ribeira Grande terá “um papel essencial no acompanhamento da população do concelho e da ilha de São Miguel em geral, à semelhança do que aconteceu após o incêndio no HDES [Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada], quando se revelou determinante para assegurar a resposta aos utentes”.

Com esta decisão, o executivo regional assume que “reforça o compromisso de dotar a região de melhores condições na área da saúde, preparando infraestruturas capazes de responder às necessidades atuais e futuras da comunidade”.

O espaço que vai acolher a nova unidade de saúde do concelho da Ribeira Grande situa-se na freguesia da Conceição.

O terreno “tem uma área total de 35 mil metros quadrados, permitindo a instalação de uma infraestrutura moderna, com cerca de 20 mil metros quadrados de construção”.

“Trata-se de um investimento global superior a 20 milhões de euros, enquadrado no Programa Operacional Açores 2030 (PO2030), que reforçará de forma significativa os cuidados de saúde primários na ilha”, salientou o Governo Regional liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.

Segundo a nota, o futuro centro de saúde terá várias valências, relacionadas com pequenas cirurgias e novas áreas de internamento, dando resposta a necessidades identificadas e contribuindo para a “descentralização de serviços atualmente concentrados no HDES”.

Na sequência do incêndio ocorrido em maio de 2024 no HDES, será revisto o programa preliminar do projeto, para dotar a nova unidade de “capacidade acrescida em situações de emergência”.

Desta forma, o executivo açoriano reconhece que o novo Centro de Saúde da Ribeira Grande, uma cidade da costa norte da ilha de São Miguel, “poderá apoiar o hospital sempre que seja necessário, garantindo a continuidade dos cuidados a toda a população micaelense”.

Em julho de 2024, o Governo dos Açores assegurou a compra do terreno para construção do equipamento, uma antiga reivindicação da população.

No dia 17 de novembro de 2023, José Manuel Bolieiro revelou que o concelho da Ribeira Grande iria ter um novo centro de saúde, que permitiria aumentar a capacidade de resposta em várias valências.