João Almeida garante dar-se bem com Ayuso

A inclusão de Ayuso no ‘oito’ da UAE Emirates para a Vuelta, decidida após Tadej Pogacar abdicar da prova espanhola, ‘alimentou’ notícias e publicações satíricas deste e do outro lado da fronteira, com a possível ‘coabitação’ difícil entre os dois ciclistas a ser negada pelo português.

“Ainda não tivemos nenhuma reunião, mas acho que está tudo bem definido. Ele é um corredor bastante forte, bastante jovem, tem muito talento. Acho que vamos entrar os dois nesta Volta a Espanha como dois líderes. Todas as corridas que eu faço, há sempre outro corredor para líder. Desde que haja respeito mútuo, acho que não há qualquer problema”, avaliou, em entrevista à agência Lusa.

Os dois companheiros de equipa desentenderam-se durante a quarta etapa do Tour2024: depois de se ter ‘escondido’ na parte de trás do grupo dos favoritos na subida ao Galibier, Juan Ayuso foi recriminado pelo português, que, visivelmente descontente, o incentivou a trabalhar para o líder Pogacar.

“Onde é que já não vai essa discussão… As coisas foram logo faladas e resolvidas e a partir desse momento está tudo bem”, afirmou o quarto classificado dessa Volta a França – o espanhol acabaria por desistir.

O melhor voltista português da atualidade, de 27 anos, garante dar-se bem com o mais jovem colega (22), que foi terceiro na Vuelta2022 - à sua frente - e quarto no ano seguinte.

“Normalmente, as pessoas gostam de criar aquelas rivalidades que, no fundo, não existem. Mas nós damo-nos bem e nada há a apontar. Vamos dia a dia. O objetivo é ganharmos como equipa, seja eu ou ele. Desde que a equipa tenha sucesso, é sempre o objetivo principal, e há que saber respeitar os nossos colegas da equipa”, defendeu.

Além de Ayuso, João Almeida vai ter a companhia do compatriota Ivo Oliveira na Volta a Espanha, que arranca no sábado, em Turim (Itália), e termina em 14 de setembro, em Madrid.