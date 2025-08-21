“O papel da União Europeia no Desenvolvimento dos Açores” em debate

Segundo a OET, serão oradores Carlos Morais Pires (conselheiro político e especialista em inovação da Representação da Comissão Europeia em Portugal) e os eurodeputados açorianos André Franqueira Rodrigues e Paulo Nascimento Cabral.

Com esta iniciativa, que decorrerá das 10h30 às 12h30 e está integrada nas comemorações do Dia do Engenheiro Técnico, a OET pretende “promover uma reflexão estratégica sobre o contributo da engenharia para o desenvolvimento sustentável e resiliente da região, em articulação com as políticas e prioridades da União Europeia”.