Açoriano Oriental
    • “O papel da União Europeia no Desenvolvimento dos Açores” em debate

    A Secção Regional dos Açores da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) vai organizar, dia 6 de setembro, numa unidade hoteleira de Ponta Delgada, a conferência “O papel da União Europeia no Desenvolvimento dos Açores: Oportunidades para a Engenharia”


    Hoje, 17:09

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo a OET, serão oradores Carlos Morais Pires (conselheiro político e especialista em inovação da Representação da Comissão Europeia em Portugal) e os eurodeputados açorianos André Franqueira Rodrigues e Paulo Nascimento Cabral.

    Com esta iniciativa, que decorrerá das 10h30 às 12h30 e está integrada nas comemorações do Dia do Engenheiro Técnico, a OET pretende “promover uma reflexão estratégica sobre o contributo da engenharia para o desenvolvimento sustentável e resiliente da região, em articulação com as políticas e prioridades da União Europeia”.


