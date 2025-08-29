JSD/Açores pede alargamento do prazo de candidaturas para apoio a estudantes deslocados

Luís Raposo, que discursava na sessão de abertura da 12.ª Universidade de Verão da JSD e do PSD/Açores, na Calheta, na ilha de São Jorge, desafiou o executivo açoriano a “manter abertas, até 31 de outubro, as candidaturas ao apoio ao arrendamento para os estudantes deslocados”.

“Para que os mesmos se possam candidatar e consigam pagar as suas rendas mensais, dados os valores das rendas que se praticam onde temos polos universitários e escolas profissionais”, justificou, citado numa nota de imprensa do PSD.

O líder da JSD/Açores admitiu que a medida “ajudará ainda mais os jovens açorianos que ingressaram na Universidade em Ponta Delgada, em Angra [do Heroísmo] e na Horta, mas também os que escolheram o ensino profissional”.

“Esse apoio será dado mediante a apresentação de comprovativo de matrícula na candidatura ao apoio”, acrescentou.

Para Luís Raposo, “nos Açores de hoje, multiplicam-se as políticas e oportunidades para a juventude, colmatando-se os seus problemas, com os jovens residentes nos Açores a terem acesso a um conjunto diversificado de medidas de capacitação, criatividade, mobilidade, integração socioprofissional, emprego, habitação, ensino superior e em outras tantas áreas”.

Na semana em que “milhares de jovens açorianos” ingressaram no ensino superior, o jovem dirigente social-democrata referiu medidas regionais “que aliviam o esforço financeiro das famílias” nesta etapa de vida dos seus filhos, como o reforço do prémio de ingresso no ensino superior, as bolsas de estudo, o apoio para o pagamento de propinas ou o pagamento de duas viagens por ano letivo.

Na sessão de abertura da Universidade de Verão 2025, que junta 30 jovens das nove ilhas do arquipélago, o líder nacional da JSD, João Pedro Louro, destacou “as causas e as motivações do trabalho que a JSD e o PSD” têm promovido nos Açores e cujos resultados devem orgulhar.

O dirigente, também citado no comunicado do PSD/Açores, elogiou “o projeto-piloto transformador do Governo açoriano na administração pública para a implementação da semana de quatro dias”.

Alertou ainda para a realidade da demografia portuguesa, “cuja pirâmide está invertida”, anunciando que a JSD vai apresentar “um pacote com medidas de apoio aos jovens casais, para que construam as suas famílias com liberdade e visão de futuro”.

Foram ainda escutadas intervenções do líder da JSD de São Jorge, Ricardo Paiva, e do dirigente da Comissão Política de Ilha do PSD, Paulo Silveira.

A 12.ª Universidade de Verão do PSD e da JSD/Açores decorre até domingo na ilha de São Jorge, discutindo temáticas como o empreendedorismo e o turismo regional, a importância do poder local, as dependências, os desafios da inteligência artificial e o acesso à habitação.