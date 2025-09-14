João Medeiros estreia-se hoje no Nacional de Gravel em Ansião

Autor: João Pedro Ferreira
O atleta da Credibom/L.A. Alumínios/Marcos Car vai participar na etapa de Ansião (120 quilómetros de extensão), que marca o início da competição. Medeiros vai competir no escalão Elites Masculinos, em conjunto com o seu colega de equipa, Hugo Nunes.
Em nota publicada na sua página oficial de Facebook, a Credibom/L.A. Alumínios/Marcos Car destaca a complexidade do percurso, que combina “asfalto, gravilha, calçada e longos troços de terra batida”, e que torna a etapa numa “verdadeira prova de resistência”.
A presença no Nacional de Gravel constitui uma “aventura” para o jovem micaelense, que parte à descoberta, mas na esperança de obter um resultado positivo, conforme o próprio admitiu ao Açoriano Oriental em agosto.
“Este ano, vou aventurar-me no Campeonato Nacional de Gravel”, e “gostaria de estar na disputa [por bons resultados]”.