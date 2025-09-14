Irina Rodrigues falha final nos Mundiais

A atleta de 34 anos alcançou o nono lugar na ronda de qualificação do Grupo A, com uma marca de 59,23 metros (m), menos 7,49m que a vencedora, a croata Sandra Elkasevic.

Com este registo, Rodrigues ficou abaixo dos 64m exigíveis para o apuramento direto e também não conseguiu posicionar-se entre as 12 melhores marcas - foi a 21.ª - no conjunto dos dois grupos (37 atletas), a segunda via de acesso.

Questionada a comentar o seu desempenho, Irina Rodrigues admitiu que não foi a prestação que esperava, mas mostrou-se “orgulhosa” por se ter esforçado ao máximo e não ter sentido desconforto - a atleta sofrera duas lesões que a afastaram da competição no início do ano.

“Estar aqui e lançar sem dores... tenho de dizer que é uma participação honrosa e que tenho de estar orgulhosa. Sinto que poderia ter sido melhor, mas dei o meu melhor como sempre faço”, disse em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Atletismo.

De referir que também Liliana Cá, a outra atleta portuguesa em competição, não conseguiu apurar-se para a final, depois de alcançar uma marca de 59,79m.

Refira-se que Irina Rodrigues é um dos principais nomes lusos do lançamento de peso. A atleta de 34 anos, que exerce como médica na Terceira, ocupa a 22.ª posição do ranking mundial (12.ª melhor europeia).





