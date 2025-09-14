Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Irina Rodrigues falha final nos Mundiais

    A atleta residente na ilha Terceira falhou, ontem de madrugada, o apuramento para a final do lançamento de disco no Campeonato do Mundo de Atletismo em Tóquio e encerrou assim a sua participação na prova.

    Hoje, 10:47
    Irina Rodrigues falha final nos Mundiais

    Autor: João Pedro Ferreira

    A atleta de 34 anos alcançou o nono lugar na ronda de qualificação do Grupo A, com uma marca de 59,23 metros  (m), menos 7,49m que a vencedora, a croata Sandra Elkasevic.
    Com este registo, Rodrigues ficou abaixo dos 64m exigíveis para o apuramento direto e também  não conseguiu posicionar-se entre as 12 melhores marcas - foi a 21.ª -  no conjunto dos dois grupos (37 atletas), a segunda via de acesso.

    Questionada a comentar o seu desempenho, Irina Rodrigues admitiu que não foi a prestação que esperava, mas  mostrou-se “orgulhosa” por se ter esforçado ao máximo e não ter sentido desconforto - a atleta sofrera duas lesões que a afastaram da competição no início do ano.

    “Estar aqui e lançar sem dores... tenho de dizer que é uma participação honrosa e que tenho de estar orgulhosa. Sinto que poderia ter sido melhor, mas dei o meu melhor como sempre faço”, disse em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Atletismo.

    De referir que também Liliana Cá, a outra atleta portuguesa em competição, não conseguiu apurar-se para a final, depois de alcançar uma marca de 59,79m.

    Refira-se que Irina Rodrigues é um dos principais nomes lusos do lançamento de peso. A atleta de 34 anos, que exerce como médica na Terceira, ocupa a 22.ª posição do ranking mundial (12.ª melhor europeia).


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.