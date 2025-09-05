Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Acidente/Elevador
    Governo dos Açores manifesta pesar e solidariedade

    O Governo Regional dos Açores manifestou pesar e solidariedade pelo trágico acidente de quarta-feira no elevador da Glória, em Lisboa, no qual morreram 16 pessoas, segundo o vice-presidente Artur Lima

    Hoje, 10:49
    Governo dos Açores manifesta pesar e solidariedade

    Autor: Lusa/AO Online

    O governante, que falava no início da leitura do comunicado do Conselho do Governo, que esteve reunido em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, referiu aos jornalistas que o presidente do executivo, o social-democrata José Manuel Bolieiro, "manifestou pessoalmente ao engenheiro Carlos Moedas [presidente da Câmara Municipal de Lisboa] a sua solidariedade e pesar pelo trágico acidente".

    Artur Lima acrescentou que o Conselho do Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) "endereça as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas mortais e manifesta o desejo de rápidas melhoras aos feridos resultantes desse trágico acidente".

    O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.