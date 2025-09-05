Governo dos Açores manifesta pesar e solidariedade

O governante, que falava no início da leitura do comunicado do Conselho do Governo, que esteve reunido em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, referiu aos jornalistas que o presidente do executivo, o social-democrata José Manuel Bolieiro, "manifestou pessoalmente ao engenheiro Carlos Moedas [presidente da Câmara Municipal de Lisboa] a sua solidariedade e pesar pelo trágico acidente".

Artur Lima acrescentou que o Conselho do Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) "endereça as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas mortais e manifesta o desejo de rápidas melhoras aos feridos resultantes desse trágico acidente".

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos.