Um milhão de euros para projetos que inovem na recolha e abastecimento de água

A Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação celebrou um protocolo de colaboração técnica e financeira entre o Fundo Ambiental e a IROA com o objetivo de apoiar projetos estratégicos no âmbito da recolha, armazenamento e abastecimento de água nos Açores.

Conforme refere o Portal do Governo Regional dos Açores, o acordo, no valor de um milhão de euros, pretende garantir maior resiliência hídrica no arquipélago, promovendo soluções inovadoras para enfrentar os desafios impostos pelas alterações climáticas e pela gestão sustentável dos recursos naturais.

Este financiamento permitirá ainda a execução de infraestruturas e sistemas que assegurem a disponibilidade de água para o setor agrícola.

Citado pelo Portal do Governo Regional dos Açores, o secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, considerou que “este protocolo é um investimento estratégico na segurança hídrica dos Açores” e que “este apoio permitirá reforçar a capacidade de resposta às necessidades dos nossos agricultores”.

António Ventura afirmou igualmente que “estamos a trabalhar para garantir que os Açores prosseguem na linha da frente da sustentabilidade”, sendo este protocolo demonstrativo de que “é possível conciliar desenvolvimento económico com proteção ambiental, assegurando um futuro mais resiliente para todos”.

Refira-se que o Fundo Ambiental e a IROA formalizaram este compromisso que vigorará até 2027, com relatórios periódicos de execução e resultados.

Com esta iniciativa, o Governo Regional “reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da agricultura açoriana, garantindo que produtores e consumidores beneficiam de um setor mais robusto e preparado para os desafios do futuro”, pode ler-se em nota do Portal do Governo Regional dos Açores.

Este protocolo pretende promover a modernização das explorações agrícolas, o investimento em tecnologia agrícola, a formação técnica para produtores e ainda ações de promoção da sustentabilidade ambiental.

E conforme concluiu o secretário regional com a pasta da Agricultura, António Ventura, “estamos a investir não apenas em apoio financeiro, mas também em conhecimento e tecnologia, porque acreditamos que o futuro da agricultura nos Açores depende da capacidade de adaptação e da valorização dos nossos recursos”.

