Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Açores mobilizam perto de um milhar de pessoas na Semana do Mar sem Plástico

    Até 16 de novembro, os Açores associam-se à Semana do Mar sem Plástico, uma iniciativa nacional que une escolas, clubes Rotary, associações e entidades públicas na luta contra a poluição marinha. Com quase 900 participantes envolvidos, a Região afirma-se como exemplo de compromisso coletivo pela proteção dos oceanos

    premium
    Hoje, 10:48
    Açores mobilizam perto de um milhar de pessoas na Semana do Mar sem Plástico

    Autor: Ana Carvalho Melo
    Até ao próximo domingo, os Açores estão no centro da Semana do Mar sem Plástico, uma iniciativa nacional que une comunidades de norte a sul do país, e nas ilhas, em prol da proteção dos oceanos e da redução do uso de plásticos.Nos Açores, quase 900 participantes&nbsp; estão confirmados em ...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.