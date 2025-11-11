Açores mobilizam perto de um milhar de pessoas na Semana do Mar sem Plástico

Autor: Ana Carvalho Melo
Até ao próximo domingo, os Açores estão no centro da Semana do Mar sem Plástico, uma iniciativa nacional que une comunidades de norte a sul do país, e nas ilhas, em prol da proteção dos oceanos e da redução do uso de plásticos.Nos Açores, quase 900 participantes estão confirmados em ...
premiumÉ preciso agir já no combate às sintéticas
