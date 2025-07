Chile e Peru adotam medidas de prevenção por possibilidade de tsunami

O Serviço de Resposta a Catástrofes do Chile (Senapred) anunciou ter iniciado a evacuação preventiva da Ilha de Páscoa.

De acordo com o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha (SHOA), o território insular chileno, a 3.700 quilómetros da costa continental, será o primeiro a ser afetado.

"Temos encerramentos de ruas e a suspensão de alguns serviços públicos que estão dentro desta rota (...) Até agora tem funcionado relativamente bem", disse o delegado presidencial da Ilha de Páscoa, Sérgio Tepano, à imprensa local.

Na sequência do sismo na península de Kamchatka, no leste da Rússia, as autoridades chilenas ativaram os protocolos de prevenção em todo o território, estendendo o alerta de tsunami de Arica e Parinacota, no extremo norte, até à região de Los Lagos, na zona centro-sul.

Para as regiões de Aysén e Magalhães e para o território antártico chileno, a parte mais a sul do país, foi estabelecido um estado “de precaução”.

Também o Peru decidiu encerrar 65 portos, na sequência do alerta de tsunami emitido depois do sismo na Rússia.

O Centro de Operações de Emergência peruano (COEN) indicou que a altura das ondas ao longo da costa peruana deverá situar-se entre um e 2,31 metros.

As autoridades previram que as ondas atinjam toda a costa peruana, de norte a sul, culminando pelas 12:30 (18:30 em Lisboa) no porto de Ilo, na região de Moquegua, com uma altura de 1,21 metros.

A maioria dos portos, docas e enseadas encerrados situa-se na região de Piura, bem como na região vizinha de La Libertad, e no sul, nas regiões de Arequipa e Moquegua.

Ao mesmo tempo, 61 outros portos permanecem abertos à pesca e às atividades recreativas, especialmente na costa central do Peru.