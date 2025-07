Imagem com cerca de 300 anos regressa a paróquia açoriana após meses de restauro

A imagem, que se encontrava bastante degradada, foi sujeita a várias intervenções consideradas inadequadas e, agora, alvo de um restauro técnico realizado em articulação com a Comissão Diocesana de Arte Sacra.

“Foi uma intervenção muito exigente. A imagem já estava muito degradada e foi alvo de algumas intervenções que não eram as adequadas. Foram nove meses de restauro e daí se compreende a dificuldade e a minuciosidade do trabalho”, explicou à agência Lusa o pároco Bruno Espínola.

Segundo disse, os trabalhos, que se iniciaram em outubro, num centro de restauro, permitiram de certa forma “devolver a originalidade e tocar o menos possível em aspetos para não descaracterizar a imagem”.

“Conseguiu-se, com base em fotografias antigas e em técnicas de restauro, devolver-lhe grande parte da originalidade, sobretudo nos mantos, onde foram revelados detalhes que estavam ocultos”, acrescentou o padre Bruno Espínola.

O pároco sublinhou que a intervenção foi possível graças à mobilização da população.

“A imagem foi recuperada com dinheiro angariado e fruto de doações de bem feitores. Foram feitas muitas doações. A paróquia também realizou muitas iniciativas para angariação de donativos e a Junta de Freguesia também auxiliou”, assinalou, indicando que o restauro teve “um custo bastante elevado”, sem precisar o valor.

A apresentação da imagem decorrerá na quinta-feira, no arranque das festas seculares de Nossa Senhora das Neves, na Relva, na ilha de São Miguel, que terão como ponto alto a procissão de domingo.

“Será um momento especial dado que a imagem sofreu essa intervenção. É muito importante para a população e para a igreja termos a imagem restaurada a tempo de integrar a procissão deste ano”, referiu o pároco.

O padre explicou ainda que “foi uma decisão difícil mexer numa imagem tão antiga”, mas sublinhou que a beleza da arte sacra também serve para ajudar "a materializar a fé" e preservar este importante património religioso.

A imagem, originária do Brasil, terá sido adquirida no século XIX por um casal da Relva emigrado no estado de Pernambuco, no Brasil.

Já regressados definitivamente à Relva, em 1879, o casal mandou vir a imagem do Brasil que terão adquirido a algum convento extinto e oferecem-na à Paróquia de Nossa Senhora das Neves, "em pagamento de uma promessa".

"A imagem não esteve sempre na paróquia. Só cá está desde 1879, ou seja, há 146 anos", disse ainda à Lusa João de Medeiros, que integra o Conselho dos Assuntos Económicos da Paróquia da Relva.

De acordo com os dados históricos, esta será a terceira imagem da paróquia.

"A veneranda imagem de Nossa Senhora das Neves de beleza singular é uma escultura de grandes dimensões que está sobre uma nuvem com três anjos em posição de mãos postas a olhar o céu. Terá sido executada no início do século XVIII no Estado de Pernambuco no Brasil", descreveu João de Medeiros.

Trata-se de uma imagem toda brunida a ouro com os motivos de ouro visíveis todos relevados, "uma peça de arte de valor considerável que convém preservar", defendeu João de Medeiros.

Embora esteja na Igreja desde 1879, é uma imagem estilo Barroco do início do século XVIII, executada em madeira de pau-santo.

"Esta imagem veio substituir, uma mais antiga do início do século XVII, que não ia na procissão por não ter costas, sendo que a primitiva do início do século XVI, seria de pedra e estará enterrada algures na igreja", revelou ainda, salientando que o regresso da peça ocorre num momento de grande importância para a comunidade.

"Vai ser um momento muito importante, porque a imagem esteve quase um ano fora da paróquia. A população perguntava constantemente pelo regresso", sustentou João de Medeiros.