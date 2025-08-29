CDU candidata Acácio Vicente ao município da Lagoa

O candidato da coligação PCP/PEV, de 75 anos, referiu à agência Lusa que a candidatura que lidera pretende tornar a autarquia “mais democrática” e com mais “naipes partidários”.

“É também um voto na mudança. Eu penso que a questão da mudança também se coloca, e é importante, para não se votar sempre nos mesmos e da mesma forma”, justificou.

Acácio Vicente, que se candidata pela primeira vez à liderança da Câmara Municipal da Lagoa, acrescentou que o objetivo é ganhar as eleições, mas admitiu que a probabilidade de tal acontecer “não é muito grande, atendendo a anteriores eleições e à composição atual da autarquia”.

O candidato da CDU tem como principais preocupações assuntos como a habitação, o saneamento básico e a questão das dependências das drogas e dos produtos aditivos.

Relativamente à habitação no concelho, salientou que é “muito escassa”, como acontece no país em geral, e que “houve pouca ambição no executivo atual em alocar verbas do Plano de Recuperação e Resiliência” para o setor.

Quanto ao saneamento básico no concelho, reconheceu que a obra “está incompleta” e constitui “uma das prioridades”.

“Até porque, se tratarmos bem o nosso oceano, tratamos bem duas joias que temos aqui na Lagoa, que são as piscinas municipais e toda a frente de mar”, salientou.

Nas propostas da candidatura da CDU consta a criação de um Mercado Municipal para escoar os produtos dos pequenos produtores locais, que “têm direito a ter um local onde possam fazer essa venda diretamente aos consumidores”.

“Outro problema que afeta muito a cidade é a questão das dependências das drogas e dos produtos aditivos. Tem que haver uma intervenção social, nomeadamente na prevenção, no apoio ao tratamento, na reinserção e na redução dos riscos, e na envolvência de todas as entidades governamentais com competências na área da saúde e da solidariedade social”, disse.

O cabeça de lista da CDU à presidência da autarquia da Lagoa defendeu ainda uma “gestão eficiente da parte financeira do município”, para “controlar os seus limites de endividamento”.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PS venceu na Lagoa com 62,63% dos votos expressos, assegurando cinco mandatos, contra 29,2% da coligação PSD/CDS-PP/PMM, que garantiu dois mandatos.

O BE (2,26%), Chega (2,23%) e o PCP (0,59%) foram as outras forças concorrentes.

Para além de Acácio Vicente são candidatos à presidência da Câmara Municipal da Lagoa o atual presidente Frederico Sousa (PS), Rúben Cabral (PSD), Olivéria Santos (Chega) e Orlando Guerreiro (BE).

As eleições autárquicas estão agendadas para 12 de outubro.