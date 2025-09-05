BE/Açores propõe apoio ao arrendamento para todos os professores deslocados na região

“A nível nacional, o Bloco de Esquerda fez aprovar, na Assembleia da República, uma medida que garante um apoio a todos os professores deslocados a mais de 70 quilómetros de casa, que garante o apoio entre 150 e 500 euros, que será aplicado já neste ano letivo”, disse hoje o líder do BE/Açores e deputado regional António Lima.

O parlamentar referiu que nos Açores existe um apoio, “que só se aplica a 31 professores no máximo”, no valor de 300 euros, mas apenas em cinco das nove ilhas.

Segundo António Lima, este apoio “não chega a ninguém” e “não resolve problema nenhum”, daí que o partido considere necessário replicar a medida em vigor no continente português.

“Vamos reunir com os sindicatos de professores dos Açores para promover uma adaptação dessa legislação à região, para que todos os professores deslocados nos Açores tenham direito, também, a um apoio à deslocação, um apoio ao arrendamento, porque os preços, de facto, são insuportáveis, são incomportáveis, e isso terá como consequência, em primeiro lugar, a qualidade do ensino, e prejudicará os alunos”, afirmou o deputado único do BE/Açores à agência Lusa.

O Bloco espera apresentar a proposta nos próximos meses no parlamento regional, para que a medida possa ser aplicada no próximo ano letivo.

No final de uma visita à Escola Secundária das Laranjeiras, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, para assinalar o arranque do ano letivo na região, António Lima também referiu que a dificuldade em colocar professores nas escolas dos Açores “está a aumentar”.

“A escassez de professores é transversal ao país, é verdade, mas, nos Açores, a secretária regional [da tutela] não fez o trabalho de casa, porque nós assistimos ao aumento de preços da habitação, há muitos professores que não concorrem para fora da sua ilha ou do continente para cá, porque os preços da habitação são incomportáveis e cada vez mais. E isso leva a que os alunos fiquem sem aulas ou não tenham professores com habilitação, porque, efetivamente, os professores não concorrem”, declarou.

A secretária regional da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, disse, na segunda-feira, que o ano letivo começou nos Açores com 98% dos 5.300 docentes das escolas do ensino público colocados, estando por preencher 114 vagas, que foram lançadas na Bolsa de Emprego Pública.

Para o parlamentar do BE, 114 professores em falta no arquipélago “são muitos docentes”.

António Lima alertou que o envelhecimento da profissão “está a levar a que muitos professores se reformem ou que alguns até regressem ao continente”, situação que levará, ao longo do tempo, “a uma crescente dificuldade em colocar professores nos Açores”.

“E nós não podemos olhar para este problema a pensar apenas no dia de hoje. É preciso atacá-lo e resolvê-lo desde já, para que no próximo ano e nos anos seguintes, o problema não aumente”, disse.

Segundo António Lima, a Escola Secundária das Laranjeiras, que hoje visitou, necessita de obras urgentes e tem falta de assistentes operacionais, uma questão que é “transversal a quase todas as escolas” da região.

“Há anos que o Governo [Regional] anda a falar na bolsa de ilha de assistentes operacionais e até hoje essa bolsa não está em funcionamento”, concluiu.