Segundo a UAc, a pós-gradução dirige-se, em particular, aos professores do 2.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário que “desejam atualizar ou aprofundar os seus conhecimentos na área da genética e das suas aplicações”.



As aulas terão início no dia 07 de outubro e a pós-graduação tem um total de 90 horas de contacto, incluindo sessões letivas teórico-práticas, horas de orientação tutorial e aulas práticas laboratoriais.