Treinador reitera que “grande conquista” da época do Santa Clara será a manutenção

“Estamos mais preparados e conscientes da nossa realidade. Internamente lutamos muito contra isso. Tudo o que estava à nossa volta não condizia com aquilo que é nossa realidade. Temos de ser claros e objetivos. O trabalho feito nas duas últimas épocas não se pode tornar nosso inimigo. Não podemos ser vítimas do nosso sucesso”, afirmou.



O treinador falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Estrela da Amadora, a contar para a quarta jornada da I Liga, uma partida que vai acontecer três dias após os açorianos terem caído no ‘play-off’ da Liga Conferência diante o Shmarock Rovers (2-1 no total da eliminatória).



“Se alguém pensava que isso iria ser fácil, estava completamente enganado. Sou muito claro. Não estou aqui para enganar ninguém. Se quiserem alguém que venha para aqui enganar, não contem comigo. Eu digo a verdade. Este ano vai ser um ano de grandes conquistas também, com a nossa grande conquista a ser a manutenção”, reiterou.



Vasco Matos admitiu que o Santa Clara vem de uma viagem e jogo “super desgastantes” na Irlanda, uma situação que vai obrigar o técnico a “escolher os jogadores mais frescos”.



“Ainda estamos com alguma fadiga, mas isso tem de sair da nossa cabeça. Temos de entrar fortes. Sinto a equipa mais leve, sinto o ambiente mais leve internamente. Essa carga que existia aqui dentro por tudo aquilo que foi conquistado tem de se esvaziar”, insistiu.



Após duas épocas em que os açorianos conquistaram o campeonato da segunda divisão (2023/24) e alcançaram a melhor classificação de sempre na I Liga (o quinto lugar em 2024/25), o treinador alertou que o “terceiro ano deverá ser o mais difícil”.



O técnico salientou que a equipa “tem de ter os pés bem assentes no chão” e lembrou que a I Liga “sempre foi o grande objetivo da época”, apelando ao “foco total no campeonato”.



Vasco Matos disse esperar um “jogo difícil” contra o Estrela da Amadora, uma equipa que se “reforçou bem”, é “muito agressiva” e apresenta “ideias de jogo claras”.



Antevendo um “grande braço de ferro” frente à equipa da Amadora, o treinador apelou à presença dos adeptos no estádio de São Miguel.



"Quanto estamos a ganhar e está tudo a correr bem é tudo muito fácil. Obviamente que acho que os nossos adeptos também vão dar uma resposta nesse sentido. Se a equipa ao longo dos dois últimos anos ajudou a envolver, agora é também o momento de as pessoas darem essa resposta”, referiu.



Os ‘encarnados’ de Ponta Delgada somaram duas derrotas no campeonato frente a Famalicão (3-0) e Moreirense (1-0), tendo o encontro da terceira jornada frente ao Estoril Praia sido adiado.



O Santa Clara, zero pontos, recebe o Estrela da Amadora, com dois, no domingo, às 19:30 locais (20:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Carlos Macedo (AF Braga).





