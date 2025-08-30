Açoriano Oriental
    • Escolas açorianas perdem cerca de mil alunos por ano letivo

    As escolas da Região perdem, atualmente, cerca de mil alunos por ano. Os sindicatos dividem-se entre o fecho e o reforço do investimento.

    Hoje, 13:36
    Escolas açorianas perdem cerca de mil alunos por ano letivo

    Autor: Maria Andrade
    Atualmente, as escolas dos Açores perdem cerca de mil alunos por ano, uma tendência que se estende a todas as ilhas e dá lugar a um debate intenso sobre o futuro da educação, sobretudo em comunidades rurais e mais isoladas.Perante o cenário, os sindicatos assumem posições divergentes. Para o Preside...
