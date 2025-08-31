"São Miguel concentra 75% da lista de espera para creche" é a manchete do Açoriano Oriental

Autor: AO online
"Nos 50 anos da Associação Agrícola Jorge Rita diz que a autonomia alimentar é a maior 'arma' que um país pode ter" é outro destaque do jornal.
A lista de espera para creche nos Açores e o balanço do Governo ao novo sistema centralizado de gestão de vagas, estão em destaque no Açoriano Oriental de domingo, 31 de agosto de 2025.
